Le navire-hôpital ’’Global Mercy’’ en route vers le Sénégal

Ces deux dernières semaines, Global Mercy, navire-hôpital de 37 000 tonnes, a amarré à Rotterdam, aux Pays-Bas, pour ouvrir ses portes au public et aux dignitaires du monde entier, avant de commencer sa mission humanitaire en mai à Dakar, au Sénégal, première étape de ses missions pour les 50 prochaines années.

L’annonce officielle du Sénégal comme premier pays hôte du Global Mercy a été faite à bord du navire en présence d’une délégation ministérielle sénégalaise.

Un événement spécial a été organisé pour le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui s’est déplacé à Rotterdam avec Dr Serigne Gueye Diop, ministre-conseiller à la présidence ; Momar Gueye, ambassadeur du Sénégal aux Pays-Bas, et Dr Babacar Gueye, directeur de la lutte contre les maladies.

« Nous recevrons Global Mercy en mai à Dakar et je suis convaincu qu’à bord de l’hôpital, de nombreux Sénégalais retrouveront le sourire. Nous sommes honorés d’être le premier pays à accueillir Global Mercy. C’est pourquoi, nous nous préparons activement à sa venue et je sais que ce sera une grande fête. La population attend cet événement avec impatience car il s’agit d’un mariage d’amour, de confiance et d’espoir », a déclaré le ministre Abdoulaye Sarr.

Cette nouvelle a été spécialement annoncée en présence des ambassadeurs du Cameroun, de Guinée-Bissau, de Madagascar, de Sierra Leone et d’Afrique du Sud.

S’adressant à la délégation réunie à bord, Gert Van de Weerdhof, Directeur général de Mercy Ships, a ajouté : « Nous nous réjouissons non seulement de la cérémonie de mise en service à Dakar, mais aussi d’un partenariat croissant avec le Sénégal et les nations africaines, afin de multiplier notre impact sur la vie des individus et de soutenir vos systèmes de prestations de soins chirurgicaux. »

Opéré par Mercy Ships, Global Mercy sera le « navire-partenaire » du navire actuel, Africa Mercy, de retour à Dakar depuis le début du mois de février.

Mercy Ships espère plus que doubler l’impact de ses actions avec ce nouveau navire, à la fois par des opérations chirurgicales vitales et aussi par la formation de professionnels de la santé des nations hôtes africaines.

Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, Global Mercy accueillera 950 personnes, dont 641 membres d’équipage composés de bénévoles du monde entier. En plus de l’hôpital, le navire abrite également des installations à la pointe de la technologie dédiées à la formation qui contribueront au développement des soins médicaux locaux dans de nombreux pays.

La mise en service de ce nouveau et deuxième navire-hôpital a été confirmée pour le 24 mai au Port Autonome de Dakar et sera organisée autour de deux autres événements majeurs.

Tout d’abord, un Symposium International se tiendra sur le thème du renforcement des systèmes de soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques à l’horizon 2030 en Afrique. Ce symposium rassemblera près de 200 participants et sera organisé conjointement par le gouvernement du Sénégal et Mercy Ships en collaboration avec le Bureau Régional de l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’Afrique, le Collège des Chirurgiens d’Afrique de l’Ouest et l’organisation non gouvernementale internationale Smile Train.

Ensuite, Mercy Ships célébrera 30 ans de partenariat en Afrique, une étape qui sera commémorée le 25 mai à Dakar lors de la Journée de l’Afrique. Organisée par le gouvernement du Sénégal, sous le patronage du Président de la République Macky Sall, cette journée sera l’occasion de mobiliser les décideurs politiques et les dirigeants publics, privés et communautaires afin de travailler ensemble à l’intégration et à l’accélération des soins chirurgicaux et des stratégies nationales de renforcement sanitaire.

Une Conversation Présidentielle a été également annoncée ce jour-là, dans le but de créer un dialogue entre les chefs d’État africains, les « Amis africains de Mercy Ships », les « Amis de l’Afrique » et les dirigeants internationaux, sur le thème de l’accès équitable aux soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques en Afrique.

Global Mercy est unique dans sa catégorie de navire à passagers : 174 mètres de long, 28,6 mètres de large et une jauge brute de 37 000 tonnes. Il dispose de six salles d’opération, de 200 lits d’hôpital, d’un laboratoire, de cliniques générale ambulatoire, ophtalmologique et dentaire. La superficie totale de l’hôpital est de 7 000 m².

Mercy Ships estime que plus de 150 000 patients bénéficieront d’une intervention chirurgicale gratuite qui transformera leur vie pendant la durée de vie du Global Mercy.

Source ; Mercy Ships

19 mars 2022 par ,