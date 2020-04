Le monde du Sport béninois se mobilise contre le COVID19

Depuis le début de la crise sanitaire qui frappe le monde entier, toutes les couches de la société se mobilisent à travers des actions à fortes portées. Les sportifs béninois et binationaux ont décidé de ne pas rester en marge de cette lutte.

Cette opération de sensibilisation initiée par l’ex-Capitaine des Écureuils du Bénin et Conseiller technique au ministère des Sports, Jimmy Adjovi-Bocode , est accompagnée par le communicant politique, manager Brand et Partenariat au niveau de la Fédération béninoise de football, Steev Hondjo, sans oublier le doyen Jean-Luc Akplogan et Hugues Zounon, respectivement promoteur de Frissons Radio et Officer Media des Écureuils. Plusieurs sportifs béninois ou d’origine béninoise à savoir footballeurs, athlètes, basketteurs, handballeurs, karateka, boxeurs etc., ont spontanément accepté d’accompagner efficacement cette campagne de sensibilisation.

L’initiative a séduit le ministre des Sports Oswald Homeky,et le président du comité Olympique national, Julien Minavoa, ainsi que toutes les fédérations sportives du Bénin qui ont manifesté un soutien sans faille au projet. Les messages des sportifs béninois seront diffusés dans les prochains jours sur toutes les chaînes de télévisions et radios béninoises ainsi que les réseaux sociaux. Pour Jimmy Adjovi-Boco, Capitaine de cette équipe #Sportcovid229, cette opération de sensibilisation ne sera qu’une première étape avant d’autres.

26 avril 2020 par