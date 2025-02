Le modèle de transformation du Bénin salué au Choiseul Africa Summit

Plus de 350 décideurs économiques et personnalités politiques d’Afrique et d’Europe se sont réunis à Cotonou, la capitale économique du Bénin ce jeudi 27 février pour l’édition 2025 du Choiseul Africa Summit. Les travaux de ce grand rendez-vous d’échanges et d’affaires ont été ouverts par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, en présence d’une forte délégation gouvernementale composée des ministres d’Etat Abdoulaye Bio Tchané et Romuald Wadagni, et leurs collèges Shadiya Assouman de l’industrie et du commerce, Olushegun Adjadi Bakari des Affaires étrangères, et Jean-Michel Abimbola du tourisme, de la culture et des arts, ainsi que plusieurs autres personnalités.

Le Bénin au cœur des opportunités d’investissements en Afrique. Le pays dirigé par le chef de l’Etat Patrice Talon a accueilli ce jeudi 27 février 2025, le Choiseul Africa Summit. L’évènement organisé par l’Institut Choiseul en partenariat avec la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de l’exploitation de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), et l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) vise, selon le président de Choiseul Africa, à offrir aux acteurs économiques, aux autorités publiques et politiques à l’échelle du continent et au-delà, un creuset d’échanges, de discussions leur permettant de créer de « nouvelles dynamiques économiques ».

Evoquant l’engagement de l’Institut à l’endroit du continent africain, Pascal Lorot a les deux convictions de Choiseul Africa Summit. La première relève de la place prépondérante qu’occupe l’Afrique dans l’avenir du monde et de la planète à travers sa population, ses ressources, sa géographie, ainsi que son ouverture. La seconde fait-il savoir, relève de l’atout majeur que constitue le continent noir par ses talents et ses ressources humaines. Mais une fois que le potentiel humain est acquis, il faudra pour transformer et créer la dynamique économique, de modernité, et de transformation, une vision et une gouvernance, a fait observer le président de Choiseul Africa.

Le Bénin, modèle de transformation en Afrique et au bénéfice de l’Afrique

La gouvernance dira le président de Choiseul Africa Summit, consiste à avoir une équipe dynamique et compétente qui donne les orientations stratégiques et met en œuvre les politiques de développement. Ce à quoi le Bénin d’après lui, se conforme depuis quelques années conciliant « vision, intelligence de projets de développement, industrialisation des processus productifs, ouverture aux investissements directs étrangers, la gestion saine de ressources limitées, et un développement social et culturel ». Autant de facteurs qui font du Bénin, « un modèle de transformation, de modernisation en Afrique et au bénéfice de l’Afrique », et qui explique selon Pascal Larot, le choix porté sur Cotonou pour accueillir la rencontre internationale des décideurs économiques. Il a exhorté les participants à « profiter pleinement » de la journée et à créer des opportunités de partenariat et d’échanges pour l’émergence de projets communs et collectifs.

Pour le président-directeur général, Africa 50, le Bénin est un pays qui fait preuve d’un leadership remarquable en matière d’intégration régionale, de développement économique, de résilience aux changements climatiques. Tout en exprimant sa gratitude au chef de l’Etat pour son leadership éclairé et le soutien que le Bénin accorde à l’organisation qu’il dirige à travers sa participation au capital en tant qu’actionnaire aux côtés de 32 autres États africains, Alain EBOBISSE s’est dit très heureux de participer au sommet organisé à Cotonou. Mettant l’accent sur les potentialités du continent, le PDG de Africa 50 a souligné la nécessité pour les africains eux-mêmes, de développer l’Afrique.

Selon la vice-présidente de la République, le Choiseul Africa Summit en réunissant des leaders économiques et des investisseurs, se présente comme une « plateforme idéale pour accélérer les échanges et les partages en vue de la multiplication des opportunités et la concrétisation des ambitions et des rêves ». Rappelant quelques mesures incitatives mises en œuvre au Bénin pour favoriser l’environnement des affaires, elle a évoqué l’exemple de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), qui positionne le pays comme un hub d’opportunités et d’affaires en Afrique de l’ouest.

Le Bénin, dira la vice-présidente, est un pays ouvert et en chantier sur divers plans et tourné vers un avenir qu’il veut radieux. Malgré les crises et les conjonctures régionales diverses, le pays demeure l’une des destinations les plus sécurisées, les plus sûres, et les plus stables de la sous-région, a-t-elle rassuré avant de procéder à l’ouverture officielle des travaux.

Les travaux du Choiseul qui ont démarré depuis mercredi 26 février 2025, s’achèvent ce vendredi 28 février par une visite touristique.

