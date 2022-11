Le ministre des finances au Parlement ce mercredi

Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances Romuald Wadagni est attendu à l’Assemblée nationale ce mercredi 2 novembre 2022 pour le vote de plusieurs lois.

Dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l’année 2022, les députés vont examiner ce mercredi plusieurs dossiers. Il s’agit de l’examen et du vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2022, d’un montant de 2.956,661 milliards FCFA contre 2.541,203 milliards FCFA initialement prévus, soit une hausse de 16,3% et les Projets de lois de règlement définitif du budget de l’État pour la gestion 2018, 2019 et 2020. Le ministre d’Etat Romuald Wadagni sera présent au Parlement pour le vote de ces lois.

