Le ministre de la défense au chevet des blessés à l’hôpital

Les militaires blessés lors des attaques contre les positions de l’armée béninoise et hospitalisés à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta ont reçu la visite du ministre de la défense nationale, vendredi 03 décembre 2021.

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Défense nationale Alain Fortunet Nouatin a visité les salles où sont hospitalisés les huit (08) militaires blessés lors des attaques au nord du pays. Selon frère Florent, l’un des chirurgiens de l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta, « le pronostic vital » des militaires blessés est « bon » et « certains d’entre eux seront libérés lundi prochain ».

« L’Etat béninois fera encore davantage pour mieux vous protéger et mieux vous former contre ces types d’attaques afin que plus jamais nous n’enregistrons ces dégâts », a indiqué Alain Fortunet Nouatin. Le ministre s’est réjoui de la qualité du traitement donné aux militaires blessés dans le Centre.

Le Contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, chef d’état-major général a remercié le personnel de l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta pour sa promptitude à l’égard des soldats. Le Chef d’état-major général a déploré les deux morts survenus à l’hôpital. Les décès sont survenus certainement à cause de la perte de sang ainsi que de la distance qui sépare le lieu de l’attaque de l’hôpital qui est le plus proche. Le Contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho invite les populations à fournir des informations sur tout individu ou toute activité suspecte.

M. M.

6 décembre 2021 par