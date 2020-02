Le ministre Homéky en visite chez le Dj ’’Sommet Des Sommets’’

Le ministre des sports, Oswald Homéky a rendu visite ce samedi 15 février 2020 à celui qui nourrit les débats sur les réseaux sociaux au Bénin, le Dj ’’Sommet des Sommets’’. Ce jeune vulcanisateur qui a eu le génie de créer le concept ’’Couclik" était à l’honneur.

Au cours de cette visite dans l’atelier du jeune vulcanisateur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, l’autorité ministérielle après quelques conseils, lui a offert un casque Beats, et une enveloppe financière.

« Ce matin, Dieu m’a fait la grâce de vivre une surprise inoubliable », s’est réjoui le Dj très heureux du geste. Tout en exprimant sa gratitude au ministre, il a souligné que le casque Beats permettra d’offrir à ses fans, des « mix encore plus validés ». L’enveloppe financière quant à elle, servira à développer son projet d’atelier de réparation de pneus, a-t-il expliqué.

A travers la personne du ministre Homéky, le Dj Sommet des sommets dit avoir rencontré « un grand-frère simple, disponible pour la jeunesse et qui, au-delà du buzz a salué sa modeste créativité ».

Après avoir partagé la bonne nouvelle avec ses fans, il les a invité à continuer à prier le Seigneur pour qu’il leur envoie des personnes de grand cœur comme le ministre Oswald Homéky.

F. A. A.

Quelques images

16 février 2020 par