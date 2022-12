Le ministère des Sports évalue 12 centres de formation sportive

Le ministère des Sports jauge le niveau de douze académies de football depuis weekend dernier. Il s’agit d’un tournoi d’évaluation des centres de formation sportive sur le stade de Dogbo dans le département du Couffo. Il s’agit de douze académies qui participent à ce tournoi. Six chez les U13 et six au niveau des U15.

La clôture de la première journée a enregistré des résultats chez les U13. Saint-Louis a laminé Abi Sport(5-0). Vigueurs a dominé de bout en bout CR des Collines (6-0). Saint-Louis a enclenché une deuxième victoire (4-0) face à Bes Académie avant que Vigueurs ne fasse un nul (2-2) contre Afrique Espoir.

Du côté des U15, kalala a battu Samneli (6-0). As Lagarde a courbé l’échine devant As Dec (2-3). Samneli concède une deuxième défaite (3-0) face à As Cotonou et AOSP bat As Dec (2-1).

Au terme de la compétition, le niveau de travail abattu dans les centres de formation sportive au Bénin sera évalué.

Josué SOSSOU

