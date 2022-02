Le ministère de l’enseignement supérieur en deuil

Le directeur des bourses et aides universitaires de l’Université de Parakou, Rufin Lié Akiyo, n’est plus. Il a rejoint la demeure éternelle, ce dimanche 06 février 2022, à l’âge de 50 ans au CNHU-HKM de Cotonou.

Le directeur des bourses et aides universitaires de l’Université de Parakou a rendu l’âme ce dimanche.

Rufin Lié Akiyo fut enseignant à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH) de l’Université de Parakou. Il fut également Maître-assistant au CAMES. Sa nomination au poste de directeur des bourses et aides universitaires a été prononcée le 22 décembre 2021 en Conseil des ministres.

F. A. A.

6 février 2022 par