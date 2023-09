Le message du Chef du gouvernement marocain

Le Chef du gouvernement du Maroc Aziz Akhannouch a ouvert officiellement, ce jeudi à Marrakech, la 2ème conférence africaine pour les réductions des risques en santé. La rencontre est placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a rassemblé des participants de 84 délégations dont 300 experts internationaux.

La 2ème conférence africaine sur la réduction des risques en santé est officiellement ouverte, ce jeudi 28 septembre, à Marrakech, sous le thème « Eau, environnement et sécurité alimentaire ». Dans son message aux participants, chef de gouvernement du Maroc a fait le diagnostic des défis à relever.

« L’eau, l’environnement et la sécurité alimentaire sont des défis majeurs et de la plus haute importance pour notre pays, mais aussi pour notre continent et pour le monde entier. », a déclaré le Chef de gouvernement du Maroc, dans son discours d’ouverture officielle de la rencontre.

Pour Aziz Akhannouch, « les avancées majeures dans le domaine de la santé, et qui ont été accomplies sous les Hautes Orientations Royales notamment durant la période COVID 19, ont eu un impact extrêmement positif sur l’ensemble du système sanitaire au Maroc ». Et c’est pourquoi, « Il est crucial de recourir à des stratégies homogènes, urgentes et efficaces pour l’environnement », recommande le chef de l’Exécutif.

Par rapport à l’orientation du Souverain pour le continent, M. Akhannouch rappelle que « La Vision Royale va dans le sens d’une Afrique unie, homogène et prospère ».

Le Chef du gouvernement a déploré que le manque d’eau menace plus d’un milliard de personnes en Afrique et plus du tiers de la population planétaire ». « Nous devons évoluer vers un monde où l’eau serait accessible à tout le monde », a-t-il souligné. «

Le numéro 1 du gouvernement reconnait que la situation de l’eau au Maroc est alarmante et il en est conscient. « Nous vivons un stress hydrique sans précédent au Maroc. Cependant, et malgré cet état de fait aggravé par l’inflation et la guerre en Ukraine, nous ne tarissons d’aucun effort pour que les citoyens marocains n’en subissent pas les conséquences », souligne-t-il.

M. Akhannouch explique que la souveraineté alimentaire se doit d’être durable et dépend intimement de la situation hydrique de notre pays ».

Par rapport au mesures prises, le Chef du gouvernement précise : « Nous continuons à élaborer des plans qui puissent atténuer la pression sur les ressources hydriques et pour optimiser l’accès à l’eau ».

Il rappelle les actions entreprises dans le pays dont entre autres l’approvisionnement des périmètres irrigués en eau et la diminution de la pression des ressources hydriques. « Ce qui va permettre d’améliorer la souveraineté alimentaire de notre pays », a-t-il indiqué.

Ces efforts permettront, d’après lui, de « soutenir cette souveraineté alimentaire de notre pays et assurer l’approvisionnement du marché national en matières alimentaires de base de façon régulière outre la duplication du PIB en plus de l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs ».

« Pour veiller à la santé des citoyens et la sécurité des produits alimentaires, il importe de rappeler que notre pays veille à travers des établissements notamment l’Onssa, à contrôler les produits alimentaires locaux ou importés selon des procédures strictes », a rappelé le Chef du gouvernement.

« Pour faire face aux défis dans la région, il faut conjuguer les efforts et le travail en commun pour consolider la sécurité sanitaire voire environnementale en Afrique », préconise-t-il.

« Le Maroc a, conformément à la vision éclairée du Souverain, lancé une initiative ambitieuse visant à faire de l’Afrique un continent intégré avec une vision unifiée et commune voire solidaire face aux crises. Ce qui est conforme aux efforts de l’OMS et aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’eau », a conclu le Chef du gouvernement marocain.

