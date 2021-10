L’agence fédérale biomédicale de la Russie (FMBA) espère que le médicament "Mir-19" conçu pour le traitement des malades du Covid-19, sera enregistré avant la fin de cette année. Tous les documents nécessaires sont transmis au ministère russe de la Santé. C’’est ce qu’a annoncé le service-presse de cette agence à TASS.

"Le jeudi 14 octobre, sous format électronique, et le 15 octobre sous format papier, le dossier d’enregistrement du médicament " Mir-19 ", contenant les documents nécessaires et le rapport intermédiaire après la deuxième phase des essais cliniques a été transmis aux autorités compétentes. À présent, nous attendons l’enregistrement du produit avant la fin de l’année", énonce la déclaration.

Ce médicament est destiné à la prévention ou le traitement du Covid-19 par inhalation ou par voie intranasale. Comme indiqué plus tôt par la directrice de cet institut Véronika Skvortsova, ce médicament n’a aucune interaction sur le génome humain et sur le système immunitaire, il est sûr. De plus le médicament arrête la réplication du virus et prévient les formes les plus graves du Covid-19, ainsi que les pneumonies et le syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Source : TASS

