Le marché de Ganhi est prêt, un espace moderne pour les usagers

A l’instar de plusieurs autres marchés modernes de Cotonou, le nouveau marché de Ganhi va bientôt ouvrir ses portes. Le nouvel édifice repose sur un nouveau format de type R+1 avec une couverture charpente métallique.

Le marché de Ganhi, connu pour la vétusté de ses installations fait peau neuve. Le joyau réalisé après plusieurs mois de travaux sera bientôt ouvert pour le bonheur des usagers. Construit selon les normes internationales, il est équipé de 700 étals dont des étals primaires destinés à la vente des légumes, fruits et autres produits, et une dizaine de grandes boutiques. On y trouve également deux grands types de restaurants : les petits de la taille des maquis, des fast-foods qui sont une vingtaine environ. Au niveau de la partie centrale appelée "Parapluie" et aux alentours, des aménagements paysagers sont réalisés. Sur la façade sud, se trouve le parking des motocyclistes ; et sur les trois autres côtés du marché, des parkings des véhicules à 4 roues.

Selon les services de communication du gouvernement, le nouveau marché de Ganhi offre de nombreux avantages et commodités aux usagers. Il s’agit notamment d’une meilleure gestion des déchets ; des toilettes hygiéniques en nombre suffisant, propres et dotées de lavabos ; des salles polyvalentes pour les réunions ; une infirmerie ; une garderie, et bien d’autres.

En images le nouveau marché de Ganhi

17 novembre 2024 par ,