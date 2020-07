Le maire donne un ultimatum pour les travaux de lotissements

Le maire de Bohicon Me Rufino D’Almeida a dévoilé ce samedi 25 juillet 2020, dans l’émission Xodji de Radio Trait d’Union (RTU) ses priorités pour les premiers mois de son mandat notamment le lotissement de la commune et l’éclairage public.

« Avec le soutien de mon conseil communal, je vais donner un ultimatum de trois ou quatre mois aux géomètres pour boucler les travaux de lotissement dans leurs zones. Passé ce délai, les contrevenants seront seuls responsables de leurs actes. Je vais aussi procéder à l’identification de toutes les réserves administratives dans les prochains jours », a précisé Me Rufino D’Almeida.

S’agissant de l’éclairage public, il a annoncé l’électrification de 12 quartiers de Bohicon. En dehors de cela, « 1200 lampadaires seront implantés aux abords des voies ».

L’ouverture des voies occupe une place importante dans le programme du nouveau président du conseil communal.

Le maire de Bohicon a déjà procédé à « la signature des actes de naissance, de décès et de mariage, non signés depuis des lustres, en vue de permettre aux bénéficiaires d’entrer en possession de leurs actes ».

Tout en réaffirmant sa volonté de combler les attentes des populations de Bohicon, Rufino D’Almeida invite ces dernières au respect des gestes barrières contre la Covid-19.

A.A.A

27 juillet 2020 par