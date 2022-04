Le jeûne musulman débute ce samedi

Le mois du jeûne musulman débute ce samedi 02 avril 2022 au Bénin et dans les autres pays du monde.

Mois du ramadan pour les musulmans. La Haute Cour de Justice d’Arabie Saoudite a annoncé officiellement le début du mois de Ramadan 2022 pour ce samedi 2 avril. Les musulmans du Bénin et d’ailleurs vont donc commencer le jeûne dès ce samedi. Tout au long du mois, ils n’ont ni le droit de manger et de boire, de l’aube jusqu’au crépuscule. D’autres pratiques sont également interdites notamment fumer et avoir des relations sexuelles.

Le ramadan va s’achever par l’Aïd el-Fitr ; fête musulmane marquant la rupture du jeûne.

1er avril 2022