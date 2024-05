Le groupe UBA célèbre 75 ans d’excellence

Le Directeur Général du groupe UBA (United Bank for Africa PLC), Olivier Alawuba a animé lundi 20 mai 2024, depuis Lagos, une conférence de presse mondiale lançant la célébration du 75e anniversaire de l’institution financière. La conférence a été suivie en ligne par les professionnels des médias et les responsables de la filiale béninoise à l’hôtel Casa del Cielo, à Cotonou.

United Bank for Africa PLC commémore 75 ans d’excellence en matière de services bancaires. Du démarrage de ses activités à Lagos en 1949 (à l’époque British & French Bank), UBA a évolué au fil des ans. Elle a à son actif, plusieurs réalisations et innovations. Selon le directeur général adjoint, Muyiwa Akinyemi, UBA est désormais l’une des plus grandes institutions financières en Afrique subsaharienne. Durant les 75 dernières années, poursuit-il, UBA a eu un impact positif sur le secteur financier. Se réjouissant de la solidité financière de UBA, il note que la banque a fait de grands investissements pour apporter de la valeur ajoutée à ses actionnaires et parties prenantes. A cela s’ajoute la mise en œuvre de ses projets qui touchent des millions de personnes à travers le continent.

United Bank for Africa est présent dans 24 pays en Afrique, au Royaume-Uni, en France, aux Etats-Unis et aux Émirats arabes unis. Avec plus de 25.000 membres du personnel, 350.000 terminaux, plus de 1000 agences, elle fournit des solutions à plus de 25 millions de clients dans le monde. La vision du groupe UBA est d’être le modèle des entreprises en Afrique par l’adoption et l’application de ses valeurs fondamentales (esprit d’entreprise, excellence et exécution).

UBA engagée en faveur de l’excellence

Saluant la vision du président Tony Elumelu, le directeur général de UBA s’est réjoui du chemin parcouru par la banque. La célébration des 75 années de UBA, selon Olivier Alawuba, montre l’engagement de UBA en faveur de l’excellence. L’institution financière, souligne-t-il, est pionnière dans plusieurs actions en Afrique et au Nigéria. Elle est la première banque à lever une offre publique initiale, réaliser une introduction en bourse, installer un terminal GAB, construire un amphithéâtre dans l’université de Lagos, s’implanter en dehors des frontières du Nigéria et à introduire une plateforme de banque mobile au Nigéria. Selon Olivier Alawuba, UBA est la seule banque d’Afrique subsaharienne à disposer d’une licence de banque de dépôt aux États-Unis. En 2018, UBA a lancé le premier robot bancaire virtuel à intelligence artificielle ‘’Leo’’. Il a relevé la performance financière de UBA notamment au cours de l’année 2023. A l’en croire, l’innovation, la transformation et le digital sont les clés du succès de UBA.

Pour le développement des Petites et Moyennes Entreprises à travers le continent, la banque a signé en 2023, un accord de financement de PME à hauteur de 6 milliards de dollars avec la Zlecaf (Zone de Libre-échange continentale africaine). UBA, informe le directeur général, compte poursuivre ses investissements dans les services et les plateformes innovants afin d’améliorer l’expérience client.

Olivier Alawuba a exhorté les clients à continuer à apporter leur soutien à la banque. Il n’a pas manqué de reconnaitre le travail abattu par les dirigeants depuis des décennies ainsi que l’engagement du personnel de UBA à fournir des services financiers de qualité aux clients.

Les questions et réponses ont permis aux professionnels des médias de mieux comprendre les aspirations de la banque pour l’avenir. La célébration du 75 anniversaire de l’institution sera marquée par plusieurs autres activités jusqu’en novembre 2024.

Akpédjé Ayosso

21 mai 2024 par ,