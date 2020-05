Rencontre de proximité et d’écoute ; telle est la stratégie adoptée par l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) en cette période de campagne électorale pour les (...)

Par Dr. Mehenou Amouzou Le Togo, pays de l’Afrique de l’Ouest, frontalier avec le Ghana à l’ouest, le Benin à l’Est et le Burkina-Faso au Nord a organisé son élection (...)

Les enseignants, les écoliers du CM2, les élèves des collèges, lycées et étudiants ont repris le chemin de l’école ce lundi 11 mai 2020. La reprise est accompagnée du dépistage (...)

Le directeur départemental de la santé (DDS) du Zou, Evariste Tokplonou (...)L’église du Christianisme céleste d’Adjagbo (Abomey-Calavi) est en deuil. (...)A travers une déclaration à la presse, le directeur de l’Ecole primaire (...)A travers une déclaration en date du 08 mai 2020 et signée de son (...)Licenciés après la fermeture de la radio Soleil FM, les anciens employés (...)Le gouvernement du président Patrice Talon a fait le point des dons (...)35 nouveaux cas de sujets porteurs du Covid-19 en République du Bénin. (...)La campagne électorale dans le cadre des élections communales et (...)Un accident de circulation survenue jeudi dernier dans le village de (...)A propos de la levée de la mesure de fermeture des églises et lieux de (...)