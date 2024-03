Le gouvernement s’engage à réhabiliter le périmètre rizicole de Malanville

Une délégation gouvernementale composée des ministres Abdoulaye Bio TCHANE du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Romuald WADAGNI, de l’économie et des finances, et Gaston DOSSOUHOUI, de l’agriculture et de la pêche, a échangé avec les membres de la coopérative des riziculteurs du grand périmètre de Malanville. Le but visé est d’apporter des solutions concrètes aux problèmes que ces derniers rencontrent, et qui plombent la production du riz.

Le périmètre rizicole de Malanville est confronté à des problèmes que le gouvernement s’engage à aider la coopérative de riziculteurs à résoudre. Ces problèmes sont liés entre autres, à l’inondation du périmètre par les eaux souillées de ruissellement venant de la ville et de la crue du fleuve Niger ; la vétusté des canaux d’irrigation installés depuis 1970, la faible production de la station de pompage de l’eau du fleuve Niger vers le périmètre ; la coupure de l’énergie électrique due à une dette de près de 100 millions FCFA à la Société Béninoise de l’Énergie Électrique (SBEE) et le recours au fioul très coûteux ; la faible puissance de l’énergie électrique, et la mal gouvernance.

Face à ces problèmes, le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a donné l’assurance au cours de la séance d’échanges. « Nous sommes décidés à réhabiliter le périmètre et vous donner les moyens d’amplifier la production », a déclaré Abdoulaye Bio TCHANE. A la demande des producteurs, il a annoncé l’installation d’un administrateur qui va les aider à mieux gérer le périmètre et leur laisser la main après.

Pour ce qui concerne la dette de près de 100 millions FCFA à la SBEE, le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI a pris l’engagement de l’éponger pour faciliter la relance des activités. Il a également rassuré les producteurs qu’avec la Banque Africaine de Développement, des études sont déjà en cours pour régler les autres problèmes qui plombent la production sur le périmètre actuellement exploité, mais aussi aller à une extension du domaine estimée à au moins 4.000 hectares.

Rassuré par les engagements pris par l’exécutif Béninois pour la relance des activités dans le périmètre, Adam BADOU, président de la coopérative des riziculteurs fait une promesse. Celle de participer à l’ambition du chef de l’Etat d’aller à une production de 1 million de tonnes de riz.

Cette rencontre avec les producteurs fait suite à celle tenue avec le chef de l’Etat le 09 février dernier 2024.

F. A. A.

