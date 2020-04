Le gouvernement réceptionne un lot de matériels médicaux

Les matériels médicaux réceptionnés ce vendredi à l’aéroport de Cotonou sont composés de 05 millions de masques, des respirateurs et de la Chloroquine.

Le gouvernement du Bénin avait commandé plusieurs matériels médicaux et intrants dont environ 200 appareils d’assistance respiratoire dans le cadre de la prise en charge des patients et de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Pour le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, le Bénin dispose désormais suffisamment de moyens pour lutter contre le Covid-19.

A la date de mercredi 8 avril 2020, 953 personnes ont été soumises au test de dépistage. Sur un total de 953 personnes dépistées dans tout le pays, 935 sont sorties de quarantaine. Les résultats de leurs analyses se sont révélés négatifs au Covid-19

Une vingtaine de patients atteints du coronavirus sont sous traitement à la date du vendredi 10 avril 2020. Parmi les 26 cas officiellement annoncés, 05 sont déclarés guéris.

Le premier décès lié au Covid-19 a été enregistré le dimanche 05 avril 2020 au moment où le transfert du sujet de la clinique vers le centre de prise en charge se préparait.

A.A.A.

