Le gouvernement obtient un prêt de 21 millions$ de la BIDC

La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) donne son accord de prêt pour le financement de l’électrification de 750 infrastructures communautaires. Le ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni et le président de la BIDC, Dr George Agyekum Nana Donkor, ont procédé ce jeudi 05 mars 2020 à la signature dudit accord.

La cérémonie a également connu la présence du ministre de l’énergie, M. Dona Jean-Claude Houssou.

Il s’agit d’un projet de grande envergure d’un montant de 21 millions de dollars US financé par la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO.

Le projet prend en compte 11 départements du Bénin à savoir : Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Couffo, Collines, Couffo, Donga, Mono, Ouémé, Plateau et Zou.

A travers ce projet du gouvernement Talon, 336 centres de santé, 184 centres et postes de sécurité, 230 collèges d’enseignement général bénéficieront des ouvrages à énergie solaire.

Selon le Président de la BIDC, le Bénin est un partenaire stratégique de la Banque. Son économie soutient-il est en très bonne croissance et en très bonne santé. Il a remercié le gouvernement du ‘’Nouveau départ’’ pour les nombreuses réformes entreprises pour atteindre le taux d’électrification moyen de 92% dans l’espace communautaire d’ici 2035.

D’après le ministre M. Dona Jean-Claude Houssou, la signature d’accord de financement montre une fois encore l’ambition du gouvernement à assurer l’accès à l’énergie à toute la population du Bénin.

Il a remercié la BIDC pour son soutien au gouvernement béninois dans la réalisation des projets relatifs au secteur de l’énergie.

Akpédjé AYOSSO

6 mars 2020 par