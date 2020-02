Le gouvernement met en place un dispositif sanitaire à l’aéroport

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin à la tête d’une délégation gouvernementale s’est rendu ce mardi 11 février 2020 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. L’objectif de cette sortie à l’aéroport, une des portes d’entrée du Bénin est de constater l’effectivité des mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations contre l’épidémie de la pneumonie due au Coronavirus.

Au terme d’une visite guidée conduite par le directeur national de la santé publique (DNSP), Lamidhi Salami, les outils de communication mis en place au niveau de l’aéroport, le dispositif de lavage des mains aux moyens de gel hydro-alcoolique, les caméras thermiques installées au niveau du hall, au salon d’honneur et la salle d’isolement pour la prise en charge rapide des potentiels suspects identifiés, a été apprécié. Ce qui a permis à la délégation d’être rassurée du dispositif mis en place pour identifier les potentiels cas suspects et organiser une prise en charge efficace.

« Je voudrais rassurer tous les passagers à destination de Cotonou de ne pas s’inquiéter. Je voudrais également rassurer toute la population béninoise que le gouvernement est à pied d’œuvre pour pouvoir garantir leur santé face à cette épidémie de Coronavirus qui sévit actuellement », a rassuré le ministre de la santé.

La délégation conduite par le ministre de la santé est composée de Jean-Michel Abimbola, ministre du tourisme, de l’artisanat et de la culture, de Hervé Hêhomey des infrastructures et des transports, et des représentants du système des Nations-Unies.

