Le gouvernement interdit la vente du masque à plus de 200 F

Face à la surenchère du prix des masques dans certaines pharmacies, le gouvernement béninois a tenu rencontrer les pharmaciens. Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, l’Etat a subventionné les masques au prix de 200 FCFA. Les officines de pharmacie du cordon sanitaire disposant déjà de masques en stock devraient les convoyer à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME) pour être vendu au prix d’achat.

Les pharmaciens se sont approvisionnés au niveau de la CAME au prix de 175 FCFA l’unité. Mais certaines pharmacies ont commencé à vendre les masques de fabrication locale ou d’autres à un prix supérieur à 200 FCFA à la place des masques subventionnés.

Selon la ministre Shadiya Alimatou Assouman, vendre les masques autres que ceux de la CAME à plus de 200 FCFA est une infraction.

Les pharmaciens depuis la soirée du jeudi 09 avril 2020 sont tenus de respecter la décision du gouvernement sous peine de sanctions pénales.

Présent à cette réunion, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou, a indiqué qu’en droit cette attitude peut être qualifiée d’un refus de vente ; d’une majoration illicite des prix de vente des masques et fait intervenir la Brigade Économique et Financière et la CRIET.

Pour le refus de vente, ils peuvent y avoir des sanctions allant de 500.000 FCFA à 100 millions FCFA, une privation de liberté de 03 mois à 05 ans et une confiscation des stocks.

Les populations dans le cordon sanitaire Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Zè, Tori-Bossito, Sèmè-Podji, Porto-Novo, So-Ava, Aguégués, Akpro-Missérété et Adjarra peuvent donc acheter le masque au prix de 200 FCFA dans les officines de pharmacies.

