Le gouvernement français acte la fin du FCFA

La France a entériné la fin du FCFA dans un projet de loi adopté ce mercredi 20 mai 2020 en Conseil des ministres.

Selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, « ce texte valide la transformation du franc CFA, qui deviendra Eco en maintenant la parité fixe avec l’Euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des Etats d’Afrique de l’ouest auprès du Trésor français, conformément à l’accord conclu fin décembre entre la France et les Etats de l’Union monétaire ouest-africaine ».

La réforme monétaire de la fin du Franc CFA au profit de l’Eco fait suite à l’accord de coopération signé le 21 décembre 2019 entre Emmanuel Macron et les gouvernements des Etats membres de l’Union monétaire ouest africaine.

« Cette fin symbolique devait s’inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et l’Afrique et écrire une nouvelle page de notre histoire », a déclaré la porte-parole Sibeth Ndiaye.

La monnaie Eco dont le lancement est annoncé pour 2020 sera utilisée au sein de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) regroupant 8 pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Avec cette réforme initiée par les pays africains, la Banque centrale des Etats de l’UEMOA va gérer la totalité de ses réserves de devises et les répartir auprès des diverses banques centrales partenaires de l’organisation dans le monde. Il sera également procédé au retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente.

La nouvelle monnaie Eco va maintenir une parité fixe avec l’Euro et sa garantie de convertibilité sera toujours assurée par la Banque de France. Elle est maintenue à 1 euro = 655,96 francs CFA, afin d’éviter les risques d’inflation. Pour le moment, les pays d’Afrique centrale ne sont pas concernés par cette monnaie.

Créé par décret le 25 décembre 1945, le Franc des Colonies françaises d’Afrique (CFA) est devenu le "Franc de la Communauté financière Africaine" après les indépendances des années 1960.

A.A.A

20 mai 2020 par