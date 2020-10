Le gouvernement autorise des avenants pour les travaux routiers

En Conseil des ministres ce mercredi 30 septembre 2020, le gouvernement a autorisé la prise d’avenants aux marchés de travaux d’aménagement et de bitumage des tronçons de route Porto-Novo-Akpro-Missérété/Pobè-Adja-Ouèrè-Ounhi et la bretelle RNIE1 Akonaboè-Danto et Missérété-Pobè/Obèlè-Frontière du Nigéria.

Selon le Conseil des ministres, au cours de l’exécution de ces chantiers, l’actualisation du projet faite par la mission de contrôle, a abouti à la nécessité de réaliser des travaux confortatifs et supplémentaires pour son amélioration. Il s’agit notamment de l’élévation des murs de soutènement devant le marché Ouando afin de contenir les différentes couches réalisées sur la chaussée ; de la fourniture et la pause de grillages devant ledit marché afin d’assurer la sécurité des passagers ; de la plantation d’arbres le long du tronçon et l’aménagement des carrefours en espaces verts ; de la mise en place de l’éclairage public solaire en lieu et place des lampadaires conventionnels ; de la construction d’exutoires, de caniveaux ou fosses bétonnées et la protection des talus en béton dans les sections de fortes pentes longitudinales ; de la construction d’un dalot multi-cadres au PK 21+350 de la route Adja-Ouèrè-Ouinhi.

A ces différents travaux s’ajoutent le rehaussement de la route à certains endroits afin d’éviter qu’elle soit submergée par l’eau ; la libération totale de l’emprise des travaux ; et l’optimisation de la structure de chaussée de la section Akpro-Missérété/Pobè/Obèlè.

F. A. A.

