Le gouvernement approuve le dédommagement des sinistrés

Le gouvernement du président Patrice Talon a approuvé ce mercredi 22 janvier 2020 en Conseil des ministres, le montant des indemnisations et des dédommagements des personnes affectées par les projets du Programme d’actions du gouvernement (PAG).

Dans ce cadre, les personnes affectées par les projets de logements sociaux à Abomey-Calavi, Abomey et Parakou ; des cités administratives d’Abomey-Calavi, de Natitingou ; de la Caserne militaire d’Allada ; du Marché de gros d’Abomey-Calavi et du Marché de Houègbo ; ainsi que celles affectées par le projet d’aménagement d’un complexe touristique « Marina » à Djègbadji (commune de Ouidah), pourront être bientôt dédomagées.

Selon le Conseil des ministres, la mise en œuvre des projets du Programme d’actions du Gouvernement dans certaines localités a conduit parfois au déplacement de personnes se trouvant dans l’emprise des infrastructures à réaliser. A cet effet, des expropriations pour cause d’utilité publique sont nécessaires, en application des dispositions légales en vigueur.

F. A. A.

22 janvier 2020 par