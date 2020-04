Le diagnostic du SRAS-CoV-2 possible au Bénin en 15 mn

Selon le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, ces kits augmenteront non seulement la capacité de diagnostic, mais aussi d’assurer le suivi efficient des cas positifs par rapport au processus de guérison.

Le test rapide pour le diagnostic du SRAS-CoV-2 permet une détection qualitative des IgG et/ou des IgM dans le sérum, le sang total ou le plasma humains entre 10 et 15 minutes. Il est basé sur le principe de l’immunochromatographie à flux latéral et accessible sur un support en forme de cassette.

F. A. A.

15 avril 2020 par