Le déploiement de 2000 soldats béninois en Haïti se précise

Dans le cadre de la Mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, le Bénin va bientôt déployer des soldats dans l’île. Pamphile Zomahoun, ancien chef des services de Renseignement du Bénin, nommé envoyé spécial, aura pour mission, la préparation logistique et opérationnelle de l’arrivée des troupes en Haïti.

Le Bénin envoie bientôt 2000 militaires en Haïti. Ce déploiement de soldats dans l’île s’inscrit dans le cadre de la Mission multinationale de soutien à la sécurité. Les militaires à déployer sur cette opération proviennent essentiellement de l’armée de Terre, de l’Air, de la Marine et de la Garde nationale.

Afin de mieux préparer leur déplacement, le chef de l’Etat Patrice Talon a nommé l’ancien chef des services de Renseignement, Pamphile Zomahoun, au poste d’Envoyé spécial mercredi 17 avril 2024 en Conseil des ministres.

Le Bénin et Haïti entretiennent depuis de longues années, des très bonnes relations de coopération. Dans le domaine de la sécurité, des gendarmes béninois avaient rejoint Haïti en 1994, pour une mission pour la stabilisation du pays.

Le déploiement en vue a été annoncé fin février à l’occasion du 46e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Caraïbe (CARICOM) au Guyana par Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies.

La Mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti a été approuvée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, en octobre 2023. Le but visé est d’apporter un soutien à la police haïtienne afin de combattre les gangs armés dans le pays. Ladite mission bénéficie de l’appui financier du gouvernement américain. Joe Biden, président des Etats-Unis a ordonné dans ce cadre, le décaissement de 60 millions de dollars.

F. A. A.

19 avril 2024 par ,