Le contrôle des plaques d’immatriculation des motos démarre samedi

A partir du samedi 25 mars 2023, tout engin non immatriculé sera retiré de la circulation. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique à travers un communiqué en date du 14 mars, a informé le public.

Aucun engin à deux roues, tricycle ou quadricycle non immatriculé ne pourra circuler dès le samedi 25 mars prochain. La police républicaine est instruite à l’effet de procéder au retrait systématique sur toute l’étendue du territoire national, des engins sans plaques d’immatriculation. Cette opération selon le communiqué du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, vise à renforcer la sécurité des personnes et des biens. Ils donneront lieu à des saisies et à la mise en fourrière des motocyclettes irrégulièrement mise en circulation en violation de l’arrêté interministériel №023/MTPT/MEF/MDN/MISPC/DC/SGM/CTJ/DGTT/DERC/SER/SA du 13 mars 2014 portant immatriculation des véhicules à deux roues, tricycles et quadricycles à moteur en République du Bénin.

Alassane SEIDOU a invité les personnes concernées à se conformer aux dispositions de l’arrêté suscité, afin d’éviter les éventuels désagréments.

