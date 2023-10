Le comptable d’une école privée détourne plus de 5 millions F

Des frais de Travaux Dirigés (TD) et de cantine scolaire et de scolarité évalués à plus de 05 millions détournés. C’est pour ces faits que le comptable d’une école privée en prison.

Le comptable d’une école privée est accusé d’avoir détourné plus de 05 millions FCFA représentant des frais de Travaux Dirigés (TD), de cantine sur une durée de 6 mois et de scolarité.

Poursuivi en justice, le prévenu n’a reconnu qu’une somme de 2.500.000 FCFA, selon Bip radio.

Le père du comptable s’est dit prêt à mettre en garantie des parcelles pour obtenir sa libération.

Le comptable retourne en prison en attendant la prochaine audience prévue pour le 29 novembre 2023.

M. M.

26 octobre 2023 par