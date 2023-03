Le complice d’un faux Alpha arrêté, des biens volés saisis

Les agents du commissariat du 3è arrondissement de Parakou ont interpellé, mercredi 8 mars 2023, un jeune homme, membre d’un réseau spécialisé dans le vol de motos et autres biens à des femmes à travers la ville. Plusieurs biens volés ont été saisis et d’autres membres du réseau résidant à Cotonou et Sèmèrè sont recherchés par la police.

Des femmes, appâtées par des prédictions, ont été dépossédées de leurs biens à Parakou. Le mode opératoire du duo de braqueurs dont un faux Alpha consiste à faire des visions qui prédisent soit la mort soit un avenir radieux à leurs victimes, uniquement des femmes, et demander ensuite l’accomplissement d’un rituel mystique pour conjurer ou obtenir la réalisation des prédictions.

Des motos de marque Dayan, Haojue, des portables, des pagnes de valeur, de l’argent et d’autres biens ont été dérobés à des femmes entre janvier et février 2023 par ce duo lors du rituel mystique où il est demandé aux victimes de ne pas regarder en arrière au risque de devenir folles.

Le jeune homme, complice du faux Alpha, a été identifié en circulation par une jeune femme que le duo a dépossédé de sa moto ; 3 glacières ; un petit seau, un téléphone androïd, mardi 7 mars 2023 vers 20h30 sur l’axe menant à l’école Banikani 2.

Depuis l’interpellation du jeune homme, une dizaine de femmes sont passées au commissariat du 3è arrondissement pour des plaintes pour vol ou reconnaître le complice du faux Alpha.

Une perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis de retrouver 2 motos, des postes téléviseurs et d’autres biens d’origine douteuse.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agit d’un réseau de plusieurs malfrats.

Le spécialiste qui établit les faux papiers d’achat aux motos volées réside à Cotonou.

Le receleur qui s’occupe de la vente se trouve à Sèmèrè, indique Fraternité Fm.

Les membres du réseau sont activement recherchés.

La police invite les populations à la vigilance en attendant le démantèlement de la bande.

