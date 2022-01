Le chef service digital Stévy Wallace quitte son poste

Stévy Wallace n’est plus à la tête de la communication digitale de la Présidence de la République du Bénin. Il a annoncé la fin de sa mission ce lundi 24 janvier 2022 à travers une publication sur sa page Facebook.

« Chers amis, c’est avec une immense gratitude que je vous annonce ce jour la fin de ma mission après 5 années et demie en tant que chef service communication digitale de la Présidence et du Gouvernement du Bénin », a-t-il écrit.

En fonction depuis le 18 juillet 2016 au sein de la Direction de la communication à la Présidence du Bénin, Stévy Wallace et son équipe ont eu entre autres comme tâches la communication digitale du président Patrice Talon, celle de la Présidence de la République du Bénin en tant qu’institution et celle de l’ensemble du gouvernement du Bénin (23 ministères) en relation avec les points focaux desdits ministères.

A cela s’ajoutent l’image de marque du Bénin sur Internet (country branding) ; l’appui à la mise en place, au déploiement et ou à la communication de nombreux projets numériques du Gouvernement, l’appui à la communication digitale des agences présidentielles, directions gouvernementales, ambassades du Bénin dans le monde.

« 5 années et demie durant, parti de rien, nous avons au-delà d’avoir mis en place de nombreux canaux digitaux (sites web et médias sociaux), participé activement à la transformation numérique du pays à travers entre autres, le renforcement des usages et la disponibilité en temps réel de l’information en multiformat (texte, vidéos, images) en ligne auprès du citoyen », a-t-il ajouté.

Stévy Wallace a fait le bilan de ses actions, réalisations en termes de communication, de transformation digitale, de gestion de crise, de personal and country branding et de gestion de la relation citoyen-gouvernant et usager- service public (CRM).

Il remercie le Président Patrice Talon pour sa vision, la Première Dame, les ministres membres du gouvernement, ses collaborateurs, les professionnels des médias et plusieurs autres autorités.

« Je quitte aujourd’hui mes fonctions, espérant répondre bientôt à de plus grands défis et satisfaire à mon ambition professionnelle d’être davantage incontournable dans mes domaines de compétences le but ultime étant d’aller toujours plus haut », a-t-il annoncé. Stévy Wallace ayant quitté ses projets et fonctions en France en 2016 pour répondre à l’appel du Président de la République retourne pour l’heure à sa vie de consultant, enseignant, speaker-formateur.

Le nom du nouveau chef service communication digitale de la Présidence de la République du Bénin n’est pas encore dévoilé.

A.Ayosso

24 janvier 2022 par