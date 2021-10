Le canevas de prière de la Journée de jeûne contre l’avortement

Le jeûne suivi de prière recommandé par les Evêques du Bénin est prévu pour ce vendredi 29 octobre 2021. La prière à réciter en « communauté paroissiale avant ou après la messe, en communauté ecclésiale de base ou en famille » dans le cadre de la Journée de jeûne et de prière pour la défense et la protection de la vie a été rendue publique.

Dans une note en date du 26 octobre 2021 adressée aux Curés, Administrateurs paroissiaux, Communautés religieuses et monastiques, aux Fidèles laïcs et Personnes de bonne volonté, la Conférence Episcopale du Bénin (CEB) a indiqué le canevas de prière à suivre demain vendredi 29 octobre 2021 dans le cadre de la Journée de jeûne et de prière pour la défense et la protection de la vie.

Les évêques du Bénin ont marqué leur opposition contre la Loi N°2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction qui a été votée à l’Assemblée nationale.

CONSULTER LE CANEVAS DE PRIERE

28 octobre 2021 par