Nouvelle sanction à la Fédération Béninoise de Pétanque. Par Décision N°005/PDT/CASB/SP en date du 1er juillet 2024 et signée du Président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), l’Honorable El Hadj Idrissou Ibrahima, le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP), Casimir Djossou est suspendu pour des faits graves et attentatoires aux intérêts des sports boules au Bénin et en Afrique. Cette décision fait suite à la mise en garde adressée à l’intéressé. En en effet, par courrier LN°064/CASB/PDT/SP¨, le Président de la CASB avait mis en garde le Secrétaire Général de la FBP qui, sachant bien que le président de la FBP est sous sanction mais l’a pourtant désigné en violation de la décision pour aller recevoir à Marseille en France, le « Pagnol d’or » décerné au Bénin pour avoir réussi l’organisation des 50è Championnats du monde de pétanque, Cotonou 2023. « C’est donc en flagrante violation de la décision que vous avez désigné une personne sous sans sanction pour aller recevoir ce prix au nom de la FBP », avait fait savoir le courrier de la CASB. Outre cette violation de la décision suspendant le président de la FBP, plusieurs autres faits graves et attentatoires sont également reprochés au Secrétaire Général, Casimir Djossou désigné par la CASB pour assurer l’intérim au sein de la FBP. On peut citer entre autres la Corrélation avec des instances faîtières internationales contre les intérêts des sports boules au Bénin et en Afrique ; les manœuvres ayant entraîné l’annulation des MASTERS 1000 au Bénin ; la tentative de délocalisation du site devant servir à la construction au Bénin d’un boulodrome de type moderne à Togbin (Routes des pêches), site pourtant personnellement choisi par le Chef de l’Etat béninois et indiqué au Ministre des Sports ; les manœuvres contres la bonne organisation de la 50è édition des Championnats du monde de pétanque de septembre 2023 au Bénin, alors que la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP) ne s’était nullement impliquée dans les démarches ayant abouti à l’attribution de l’organisation de ces Championnats du monde au Bénin ; la rétention d’informations et distillations de fausses informations au sein de la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP) et de ses instances dirigeantes ; le manque de réflexe, de compte rendu et de suivi des décisions de la faîtière continentale des sports boules, la Confédération des Sports Boules (CASB) ; etc. Au regard de ces faits, le Secrétaire Général de la FBP, Casimir Djossou est suspendu des activités des Sports Boules jusqu’à nouvel ordre. Son intérim sera assuré par le Secrétaire Général Adjoint. Par ailleurs, le Vice-président Richard Allosohoun est chargé de coordonner les activités de la Fédération jusqu’à nouvel ordre.

La Rédaction

2 juillet 2024 par