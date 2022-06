Le Roi du Maroc établit un pont entre civilisations

La ’’ville des étrangers’’, située au nord du Maroc, a abrité ce vendredi 10 juin 2022, à l’hôtel Hilton Alhouara, l’ouverture officielle d’une rencontre internationale dénommée ’’Dialogue de Tanger’’. Plusieurs personnalités participent à cette rencontre que préside le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l’étrangers.



Le premier ’’Dialogue de Tanger’’, ouverte officiellement, ce vendredi 10 juin, est organisé par le Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en partenariat avec le Projet Aladdin et l’Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC). Placée sous le thème "Vers une nouvelle lumière partagée", cette rencontre va débattre de plusieurs sujets d’actualité liées notamment à la coexistence interreligieuse et au dialogue interculturel.



Si le Maroc est le lieu idéal pour accueillir un dialogue de cette envergure, ’’c’est d’abord pour le leadership et par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.’’, a déclaré le Ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l’étranger, à l’ouverture de la rencontre.

Tanger, ville carrefour, trait d’union

Le choix porté sur la ville du Détroit s’explique par le fait qu’elle est située ’’Entre 2 continents, entre 2 rives, entre 2 mers’’. ’’Tanger a toujours été le carrefour, le trait d’union. Elle a toujours gardé les yeux rivés sur l’horizon et l’âme ouverte à l’Autre.’’, a expliqué SEM. Nasser Bourita.



Selon le chef de la diplomatie marocaine, l’enjeu du Dialogue de Tanger est de remettre les Lumières à l’ordre du contemporain.

’’Puisse Tanger porter haut cette ambition : celle d’un monde meilleur, où les Lumières, d’où qu’elles viennent, ne laissent personne ni dans l’obscurité, ni dans l’ombre.’’, a conclu SEM. Bourita.



Lors des travaux de la réunion, les participants vont débattre entre autres des moyens de construire la paix à travers la culture, de l’importance des facteurs économiques dans la dynamique des relations entre l’Occident et le monde islamique, et des problématiques liées aux nouvelles technologies et aux changements climatiques en Afrique et au Moyen-Orient. Un accent sera mis sur les perspectives, à court et moyen termes, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Une nouvelle voie vers la lumière

La Présidente du projet Aladdin, Leah Pisar a remercié SM. Le Roi Mohammed VI pour son soutien à cette initiative de Dialogue de Tanger. ’’Nos sommes ici pour forger une nouvelle voie vers la lumière’’, a-t-elle déclaré avant d’ajouter : ’’Ce n’est pas une simple conférence, c’est un appel à l’action.’’

Le Président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat a aussi appelé à la culture de la paix, la tolérance et l’acception des peuples dans leurs diversités.



Pour Miguel Angel Moratinos, Haut Représentant de l’UNAOC,

Tanger est devenue une capitale de la géopolitique, un carrefour de cultures et de civilisations.

AME

Il voit à travers cette initiative du Souverain marocain l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe (AME). ’’Il faut trouver une nouvelle âme à notre action. (...). Notre défi c’est paix.’’, a recommandé M. Moratinos.

Le conclave a été marqué par la remise du Prix Aladdin du Dialogue des civilisations à M. André Azoulay, Conseiller Spécial de Sa Majesté le Roi. ’’Ce prix est remis à mon pays et à mon peuple’’, a déclaré avec modestie le lauréat avant de conclure : ’’Ce que fait le Maroc aujourd’hui est sans précédent.’’



Soutien international

Le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ainsi que le Secrétaire d’Etat américain Anthony Blinker ont envoyé des messages de soutien au Dialogue de Tanger.

Les travaux de la rencontre internationale Dialogue de Tanger démarrés le 9 juin, prennent fin ce samedi 11 juin 2022.

De Tanger, Ignace FANOU

10 juin 2022 par