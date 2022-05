Le Roi Mohammed VI rend hommage aux FAR

A l’occasion du 66ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, a adressé, samedi, un message de soutien et d’hommage aux officiers, sous-officiers du Royaume.}

"Louange à Dieu, officiers et militaires de rang. Que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, sa famille et ses compagnons, Officiers, sous-officiers et militaires de rang, Conformément à la tradition louable que Nous tenons à perpétuer et avec une grande fierté, Nous Nous adressons aujourd’hui à vous, à l’occasion du soixante sixième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, pour vous exprimer à tous, toutes composantes confondues, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, Nos sentiments de sympathie et de satisfaction, pour vos nobles actions et immenses sacrifices consentis pour hisser très haut les couleurs de la Patrie et défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.’’, a adressé le Souverain aux Forces royales.

Sa Majesté le Roi a salué les soldats déployés dans les provinces du Sud et de l’Est, et ceux chargés de surveiller les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Royaume pour préserver l’unité de la Patrie et la sécurité des citoyens.

Le Souverin a donné des ordres pour la mise en place d’une haute commission militaire chargée d’examiner le projet de création d’un statut des sous-officiers, qui définit le cadre juridique et organisationnel, ainsi que la gestion du parcours professionnel, selon une vision moderne et globale pour cette catégorie, considérée comme l’un des piliers des FAR.

’’En concrétisation de la Haute sollicitude dont Nous entourons les membres des familles des martyrs et des pupilles de la Nation, qui ont consenti d’énormes sacrifices pour la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale, Nous avons donné Nos Ordres afin de permettre à cette catégorie de bénéficier de logements dans les villes du Royaume, gratuitement et sans frais supplémentaires, afin de leur garantir et à leurs familles, des conditions de vie décentes.’’, souligne un communiqué du Cabinet royal.

L’une des manifestations les plus marquantes du Souverain pour l’élément humain est l’objectif d’atteindre à travers l’intégration de la jeunesse marocaine dans le service militaire, avec l’entrée d’une nouvelle promotion cette année, composée de 20.000 appelé(e)s.

’’Afin de renforcer les capacités de défense de Notre armée, Nous continuerons d’accorder la priorité au plan d’équipement et de perfectionnement des Forces Armées Royales, selon des programmes intégrés, fondés notamment sur l’implantation des industries militaires et le développement de la recherche scientifique, à travers la conclusion d’une série de partenariats et de conventions avec les centres de recherche et les universités marocaines pour la mise en œuvre de projets à forte valeur technique, l’objectif étant de développer l’auto équipement de Nos Forces Armées dans divers domaines.’’, précise le communiqué.

Par ailleurs, il est prôné le renforcement de la coopération entre les Forces Armées Royales et leurs homologues des pays frères et amis, un choix qui a donné des résultats louables et participé à la consolidation du rayonnement des FAR et de leur présence à l’international, renforçant ainsi votre crédibilité et enrichissant votre base de connaissances au service de la paix et de sécurité.

Partant de ce principe de base, et grâce à l’expérience accumulée par les Forces Armées Royales, le Maroc est devenu aujourd’hui un partenaire agissant et fiable dans les opérations de maintien de la paix, à travers la participation de ses unités par divers contingents et des cadres militaires au sein des structures des organismes onusiens. Cet engagement sera renforcé par la création d’un Centre marocain pluridisciplinaire de maintien de la paix qui aura pour mission de former et de soutenir les compétences nationales et étrangères, notamment sur le continent africain et ce, en partenariat avec les Nations-Unies et certains pays amis, afin de promouvoir les principes de la sécurité et de la paix internationales.

’’Nous ne manquerons pas non plus d’exprimer Notre profonde satisfaction et Notre reconnaissance aux Hommes de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et de l’Administration Territoriale, pour ce qu’ils accomplissent, jour et nuit, afin de veiller à la quiétude des citoyens et à la protection de leurs intérêts, ainsi que pour leurs efforts constants pour préserver la sécurité et veiller à la sûreté du pays, avec discipline, persévérance et loyalisme.’’, indique le communiqué.

’’Et comme chaque année, Nous nous remémorons, en ce jour, avec révérence et considération, les nobles actions des deux défunts Rois, Notre Auguste grand-père, Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre vénéré père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu accorde paix à leurs âmes, en faveur des Forces Armées, priant le Tout-Puissant de les combler de Sa grande miséricorde, et de les accueillir dans Son vaste Paradis, parmi les Prophètes, les Saints, les martyrs et les vertueux. Nous prions également le Très-Haut de répandre Sa miséricorde sur Nos valeureux martyrs qui sont tombés au champ d’honneur pour que le Maroc puisse vivre dans la liberté et l’indépendance, et que ses enfants jouissent de la prospérité et de la dignité, da

n s la quiétude et la paix.’’, souligne le communiqué du Cabinet royal.

’’Persévérez, que Dieu vous bénisse, sur cette voie que Nous avons tracée pour vous, fidèles au serment de la Marche Verte et défendant l’unité et les sacralités de la Patrie, mobilisés derrière votre Chef Suprême et Chef d’Etat Major-Général des Forces Armées Royales, et attachés à Votre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi"., conclu le message royal.

14 mai 2022 par