Le Roi Mohammed VI annonce un programme de vaccination

Une vaccination massive des Marocains de plus de 18 ans contre la Covid-19 est prévue dans les prochaines semaines. L’annonce a été faite lundi 09 novembre 2020 par le Palais Royal suite à une réunion présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Au cours de la séance de travail, le Roi Mohammed VI a ordonné une vaccination anti-Covid massive dans les prochaines semaines. La campagne de vaccination contre la Covid-19 démarre probablement à la mi-décembre selon certaines sources.

Il s’agit d’un vaccin du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm. Le vaccin a été déjà testé sur près de 100.000 personnes en Chine et 50.000 personnes dans divers pays. Les essais cliniques ont également eu lieu au Maroc avec la participation de 600 volontaires. A en croire Sinopharm, aucun effet indésirable n’a été enregistré lors des essais cliniques.

Selon les résultats des études cliniques déjà achevées ou toujours en cours, « la sécurité, l’efficacité et immunogénicité du vaccin ont été prouvées ».

Le Royaume du Maroc occupe un rang avancé dans l’approvisionnement en vaccin contre la Covid-19.

Le Souverain appelle à la mobilisation de tous

L’opération de vaccination devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections. La priorité sera donnée aux personnels de première ligne notamment : le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité, le personnel de l’éducation nationale, les personnes vulnérables et les personnes âgées. L’opération sera ensuite élargie au reste de la population.

Le Roi a donné ses directives aux autorités compétentes pour veiller au bon déroulement de cette opération nationale de vaccination d’envergure.

Le Souverain a aussi appelé à la mobilisation de tous les services et départements concernés, en particulier : le personnel de la Santé, l’administration territoriale, les forces de l’ordre et les Forces Armées Royales.

Le Maroc est le premier pays africain à annoncer un programme national de vaccination contre le coronavirus.

A.A.A

10 novembre 2020 par