Le Président Idrissou Ibrahima indique la voie du consensus

Reçue en audience le samedi 09 novembre 2024 au siège de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB) à Cotonou, la délégation conduite par le camp Mamadou Binaté a été édifiée sur les voies et moyens pour une sortie de crise. Dans un langage de vérité, le Président de la CASB a indiqué à ses hôtes la voie de l’unité, de la paix et du consensus pour un dénouement de cette crise qui secoue la Côte d’Ivoire, pays leader des sports boules sur le continent africain. Et pour y parvenir, il a demandé au camp Mamadou Binaté de prendre langue avec le bureau de la Fédération Ivoirienne des Boules et de la Pétanque (FIBP) que dirige José Gauthé et qui est reconnu par les instances faîtières. En plus, il leur a prodigué des conseils et leur a fait des propositions. Pour les hôtes, le déplacement de Cotonou valait la peine afin de mieux cerner les contours de cette crise qui n’avait pas sa raison d’être. En effet, le bureau de la Fédération Ivoirienne de Pétanque (FIP) que conduit Mohamadou Binaté a été déchu de ses prérogatives par le Gouvernement ivoirien à travers le ministère des Sports. Ainsi, l’agrément leur a été retiré puisqu’ils ne satisfont pas aux conditions d’existence légale. Dos au mur, ils n’ont plus de solution que de se rabattre sur la CASB pour tirer leur légitimité. Or, la CASB et la FIPJP avaient déjà donné caution à la FIBP de José Gauthé. Alors, c’est la voie de négociation qui s’offre à eux. Et dans ce sens que le président de la CASB Idrssou Ibrahima a orienté les débats tout en promettant de les aider à se faire écouter par le bureau de José Gauthé. Ayant compris la démarche et conscients de l’enjeu, ils ont alors décidé de repartir et de suivre les propositions et conseils du premier responsable de la CASB qui estime qu’il n’y aura pas « de coup d’État ou de bourrage d’urnes » à la CASB.

10 novembre 2024 par