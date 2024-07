Dans un match où tout a falli s’effondrer sur la tête de Cristiano Ronaldo, le Portugal porté par son gardien Diogo Costa, s’est finalement qualifié pour les quarts de finale. La Seleçao a réussi à sortir la Slovénie lors de la séance de tirs au but.



Après la difficile qualification de la France, c’est au tour du Portugal de s’arracher face à la Slovénie. Malgré de grosses situations pour Cristiano Ronaldo et João Palhinha en première période de la partie, le score était toujours de 0-0. En deuxième période, ce sont les Slovènes qui se montraient un peu dangereux avec notamment une grosse situation pour Sesko à la 61e minute.

Si CR7 se créait une grosse situation à la 89e minute, il manquait surtout son pénalty à la 103e minute. C’est la séance de tirs au but qui a fini par départager les deux équipes et grâce à un Diogo Costa époustouflant. Le portier Portugais a repoussé trois tentatives slovènes (3-0) aidant le Portugal à se qualifier pour les quarts. On aura donc le droit à un choc entre le Portugal et la France vendredi soir à Hambourg en quart de finale. Le coup d’envoi c’est pour 19h GMT.

J.S

2 juillet 2024 par ,