Le Pdg Sonimex et ses coaccusés renvoyés en instruction

Le dossier ‘’trafic de drogue’’ dans lequel est impliqué le patron de la société Sonimex Séraphin Yéto est renvoyé en instruction. C’est la décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lors de la deuxième audience ouverte ce jeudi 05 août 2021.

Séraphin Yéto, le président directeur général de la Sonimex et ses coaccusés sont désormais attendus devant la Commission d’instruction de la Criet. A la deuxième audience ce jeudi, la Cour a renvoyé le dossier en instruction.

Aussi, la demande de remise en liberté provisoire formulée par les avocats de Séraphin Yéto, des cadres du Groupe Bolloré et du commissaire de l’Ocertid, Constant Badé a-t-elle été rejetée par la Cour. Poursuivis dans une affaire de ’’trafic international de drogue", ils vont continuer leur séjour en prison.

Les inculpés ont tous plaidé non coupable lors de la première audience. Séraphin Yeto n’a pas répondu présent à l’audience de ce jour. Conduit à l’hôpital après sa chute dans les escaliers de la Criet, le 15 juillet dernier, le PDG de Sonimex suit toujours les soins à l’hopital.

A.A.A

5 août 2021 par