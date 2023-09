Le PSG gifle l’OM et remporte le Classique

Ils l’ont fait les coéquipiers de Kylian Mbappé. Recevant l’OM dans le premier Classique de la saison en Ligue 1 au Parc des Princes ce dimanche 24 septembre 2023, les Parisiens se sont facilement imposés 4-0. Une large victoire malgré la sortie de Kylian Mbappé sur blessure.

Pour clôturer la 6e journée de Ligue 1 ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain recevait l’Olympique de Marseille dans son antre. Les deux équipes avaient alors l’occasion de retrouver les équipes en tête du classement de Ligue 1 en cas de victoire.

Les joueurs du club de la capitale lançait idéalement cette rencontre prestigieuse avec un missile d’Achraf Hakimi dans la lucarne de Pau Lopez après avoir obtenu un coup franc très bien placé à la 8e minute. Sept minutes plus tard, Kylian Mbappé était touché à la cheville et obligé de sortir.

Randal Kolo Muani profitait par la suite (37e) d’une nouvelle frappe dangereuse d’Achraf Hakimi, qui rebondissait sur le poteau et Pau Lopez avant de revenir sur l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort. Muani inscrivait alors sok premier but à l’OM et donc son premier de la saison.

Remplaçant de Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos s’offrait un doublé au cours de la rencontre portant à 4-0 le score au coup de sifflet final. Avec cette victoire, le PSG est 3e de Ligue 1 sur la dernière marche du podium tandis que l’OM reste bloqué en 7e position après une semaine très mouvementée.

