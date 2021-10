Le PDG d’Eni échange avec Patrice Talon

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a échangé lundi 04 octobre 2021 avec le président directeur général d’Eni (société nationale italienne des hydrocarbures) Claudio Descalzi sur une éventuelle collaboration dans le domaine de la transition énergétique et de l’économie circulaire.

Patrice Talon et Claudio Descalzi ont échangé sur des projets pour la chaîne agro-industrielle. Ils sont axés sur « la valorisation des déchets agricoles et la production de plantes oléagineuses qui n’impactent pas la production alimentaire, à utiliser dans le bio-raffinage ».

« Nous avons présenté au président Talon notre modèle de développement pour la chaîne des sous-produits agricoles, qui, selon nous, pourrait s’avérer important et avantageux pour les communautés locales et pour l’industrie énergétique du pays à long terme, ainsi que de soutenir notre chemin de transformation des carburants traditionnels en biocarburants », a déclaré le PDG d’Eni, Claudio Descalzi.

Le Bénin est le premier producteur du coton en Afrique de l’Ouest. Selon la société, « les sous-produits pourraient être utilisés « comme matière première de bioraffineries promouvant un exemple réel et concret d’économie circulaire ».

« D’autres opportunités discutées lors de la réunion incluent le développement de la culture du ricin, une plante résistante à la sécheresse qui permettrait de récupérer des zones dégradées d’un point de vue agricole, tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi », informe la même source.

Our CEO Claudio #Descalzi met the President of the Republic of #Benin @PatriceTalonPR to discuss a possible collaboration in the field of the #energytransition and the #circulareconomy. More : https://t.co/qR4kVF74bJ pic.twitter.com/mnVj42N85O

— eni (@eni) October 4, 2021