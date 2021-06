Le PDG Sonimex placé en garde en vue

Pour une affaire de blanchiment d’argent, le président directeur général de la société Sonimex Séraphin Yéto sera présenté à la Criet ce vendredi 25 juin 2021.

Le PDG de la société Sonimex est placé en garde à vue depuis mercredi 23 juin 2021 pour une présumée affaire de blanchiment d’argent. Il sera écouté par le procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

Le commissaire principal de police, Constant Bade de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid) et plusieurs autres personnes sont également convoquées à la Criet. Selon certaines sources, des stupéfiants auraient été découverts dans le conteneur de Sonimex, société de matériaux de construction et de produits d’alimentation de l’opérateur économique Séraphin Yéto.

25 juin 2021 par