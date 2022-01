Le PAG2 présenté ce jeudi

Le Programme d’Actions du Gouvernement (Pag) pour le second quinquennat 2021-2026 sera rendu public ce jeudi 6 janvier 2022 au palais des congrès de Cotonou en présence des cadres techniques des ministères.

Evalué à plus de 12.000 milliards de francs Cfa, le Programme d’Actions du Gouvernement (Pag) pour la période 2021-2026 sera présenté ce jeudi 6 janvier 2022 au palais des congrès de Cotonou. « Sur cette somme à investir pendant 5 ans, 3431 milliards sont déjà disponibles. C’est des ressources qui avaient été déjà mobilisées ou collectées au plan national comme à l’international pour la réalisation de projets en cours. Donc nous avons déjà plus de 25% du montant recherché », avait expliqué le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Léandre Houngbédji. Les cadres techniques des différents ministères concernés par le Programme sont les principaux invités à la cérémonie de ce jeudi.

M. M.

6 janvier 2022 par