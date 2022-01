Le Nigeria va rembourser les arriérés de capital de Shelter Afrique

La République Fédérale du Nigeria s’est engagée à payer la totalité de l’arriéré de capital de 28,7 millions de dollars à Shelter Afrique. C’est ce qu’ a dévoilé la Ministre nigériane des Finances, Dr Zainab SHAMSUNA AHMED, lors d’une réunion avec le Directeur Général du groupe Shelter Afrique, M. Andrew CHIMPHONDAH, à Abuja. Le paiement sera effectué en quatre versements à compter de janvier 2022.

En septembre 2020, l’institution financière panafricaine de développement du logement a reçu 9,4 millions de dollars du Nigeria. Cette contribution a permis au Nigeria de devenir la deuxième plus grande participation dans l’organisation avec 13,27% de participation, derrière le Kenya avec 17,78% et devant la BAD à 12,83%.

Félicitant le gouvernement nigérian pour sa preuve de confiance envers l’institution et son approbation du redressement financier de l’organisation, M. Andrew CHIMPHONDAH a déclaré : « Il s’agit d’une étape majeure qui devrait propulser le Nigeria au rang de principal actionnaire de Shelter-Afrique lorsque le pays respectera son engagement en matière de capital. C’est un témoignage fort de l’engagement et du soutien des actionnaires au Conseil d’Administration et à la Direction de Shelter Afrique. »

Obligations « Logement »

Shelter Afrique prévoit de lever 250 milliards de nairas (500 millions de dollars) en 2022 pour soutenir ses projets de logements abordables au Nigeria. La Société devrait commencer les tournées avec des investisseurs potentiels en janvier 2022 et devrait conclure la levée de fonds d’ici fin février.

« Shelter Afrique s’est lancé dans une stratégie définie de développement et d’approfondissement des marchés de capitaux locaux afin que l’accès à la monnaie locale à des prix compétitifs puisse être mis à la disposition des promoteurs nigérians de l’Association des promoteurs immobiliers du Nigeria (REDAN), des grands promoteurs et des banques de niveau 1 et 2 et des prêteurs hypothécaires primaires. L’importance de ceci est que Shelter-Afrique aura réussi à faire face aux risques d’exposition au change qui ont paralysé de nombreux pays africains causés par l’affaiblissement des monnaies africaines locales par rapport aux devises fortes telles que le dollar américain et la livre sterling », a affirmé M. CHIMPHONDAH.

Remerciant la Ministre des Finances, Mme Zainab SHAMSUNA AHMED, d’avoir soutenu l’émission obligataire par les approbations reçues sur les dérogations du ministère des Finances, M. CHIMPHONDAH a noté que le Nigeria était un marché important et stratégique pour Shelter Afrique. Il a ajouté que le fonds réalisé grâce à l’émission obligataire contribuera grandement à remédier à la pénurie de logements accessibles dans le pays, maintenant estimé à 17 millions d’unités contre 56 millions d’unités sur le continent.

« En réponse à cette pénurie de logements, Shelter Afrique mettra en œuvre une stratégie de transformation qui attirera des capitaux supplémentaires sur le marché du logement accessible à grande échelle à faible coût d’une manière commercialement viable », a conclu M. CHIMPHONDAH.

