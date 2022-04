Le Nigeria ouvre des stocks stratégiques de céréales pour prévenir la famine

Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné l’allocation de 40.000 tonnes de céréales provenant des réserves stratégiques de l’État pour stabiliser la situation sur le marché alimentaire du pays et prévenir la famine. Cela a été rapporté ce mardi par le journal nigérian Daily Post en référence au ministre de l’Agriculture et du Développement rural Abubakar Mohammed.

"Le chef de l’Etat a ordonné l’impression de la réserve stratégique nationale de céréales pour la population du pays. Cette mesure a été prise afin d’atténuer les conséquences des problèmes auxquels la population est confrontée en raison des prix élevés des denrées alimentaires". Le chef du ministère de l’Agriculture a souligné qu’une situation difficile survenait sur le marché mondial des céréales, causée par les événements actuels en Ukraine.

Abubakar Mohammed a souligné qu’une partie des céréales des réserves stratégiques sera transférée au ministère des Affaires humanitaires, de la Prévention des catastrophes et du Développement social du Nigéria pour être distribuée à la population. "Les 10.000 premières tonnes iront à l’aide humanitaire", a-t-il déclaré. La majeure partie des céréales provenant actuellement des stocks du gouvernement est constituée de maïs, de sorgho et de mil.

Plus tôt mardi, la mission de l’ONU au Nigeria a annoncé qu’au moins 4 millions de personnes dans le seul nord-est du pays étaient au bord de la famine en raison de la crise alimentaire.

