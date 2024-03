Le Nigeria lève les sanctions et ouvre ses frontières avec le Niger

. Le Nigeria a annoncé l’ouverture des frontières terrestres et aériennes avec le Niger, pays voisin. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du président nigérian, Ajuri Ngelale.

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, "a ordonné d’ouvrir immédiatement les frontières terrestres et aériennes du Nigeria avec le Niger et de lever d’autres sanctions", a déclaré M. Ngelale, cité par le journal Premium Times. Selon lui, cette mesure fait suite aux décisions prises lors du sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) d’annuler toutes les sanctions contre le Niger précédemment imposées à la suite de la prise de pouvoir du groupe militaire dans ce pays à la fin du mois de juillet 2023. Tous les actifs du Niger auprès de la Banque centrale de la Cédéao seront également dégelés sur ordre de Bola Tinubu, qui est cette année le président de la communauté.

Les militaires de la Garde présidentielle ont pris le pouvoir au Niger en juillet dernier. Ils ont destitué le président Mohamed Bazoum. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le commandant de la Garde présidentielle, Abdourahamane Tchiani, a été créé pour gouverner le pays.

La Cédéao a réagi en imposant des sanctions contre le Niger, notamment la fermeture de ses frontières avec le Nigeria et l’interdiction du trafic aérien. Toutes les transactions financières avec le pays ont également été interrompues et les actifs de l’État du Niger dans les banques centrales de la Cédéao ont été gelés. Le 24 février, le sommet de la Cédéao a levé les sanctions non seulement contre le Niger, mais aussi contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, où des coups d’État militaires ont également été perpétrés.

