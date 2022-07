Le Nigéria désire organiser la CAN 2025 avec le Bénin

La Confédération africaine de football (CAF) pourrait retirer le droit d’organiser la CAN 2025 à la Guinée. Ce pays selon le cahier des charges, aurait accusé de retard. Pour organiser la plus grande compétition de football en Afrique, le Nigéria voudrait bien compter sur le Bénin.



Le Nigéria et le Bénin pour organiser la prochaine CAN. La première dans l’histoire. Selon le président de la Fédération nigériane de football (NFF), Amaju Pinnick, rapporté par Completesports.com, son pays serait en train de travailler pour co-organiser la compétition avec le Bénin. « Nous faisons une offre pour co-organiser le tournoi avec la République du Bénin », a-t-il déclaré ce mardi à Lagos. A l’en croire, le ministre des sports nigérian aurait donné son accord pour cette candidature.

« Il est grand temps que le Nigeria accueille un tournoi international, car l’organisation de telles compétitions présente de nombreux avantages », a poursuivi Amaju Pinnick. La concurrence pour l’organisation de cette CAN selon le président de la Fédération nigériane de football, s’annonce rude. Comme son pays, plusieurs autres candidats seraient également à l’affût.

Pour l’heure, aucune réaction des autorités en charge du football au Bénin par rapport à cette proposition du grand voisin de l’Est.

