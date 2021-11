Le Maroc travaille sur la réalisation de 50 projets en matière d’énergies renouvelables d’une puissance installée de 3.950 MW, a déclaré mardi le premier-ministre du pays Aziz Akhannouch s’exprimant lors de la 26 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) qui se tient à Glasgow. Il a participe à la rencontre sur l’accélération des innovations et l’adoption des technologies vertes.

"Le Maroc réalise 50 projets en matière d’énergies renouvelables d’une puissance installée de 3.950 MW et plus de 60 autres projets sont en train d’être élaborés ou réalisés", a-t-il affirmé.

"L’attachement du Maroc à la dynamique de la transition énergétique est un choix politique délibéré, a souligné le chef de l’exécutive. Ce processus a entamé il y a dix ans par la réalisation d’une stratégie énergétique ambitieuse qui se base sur le développement d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’intégration régionale".

Le COP26 a débuté ses travaux le 31 octobre et prendra fin le 12 novembre. Les délégations représentants presque 200 pays y prend part.

Source : TASS

