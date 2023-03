Le Maroc présenté comme hub économique ce mardi

L’Organisation non gouvernementale ’’Promotion du Développement Economique et Social’’ (PDES) organise une conférence le mardi 14 mars 2023, à Warwick hôtel Genève sous le thème « Le Maroc comme hub économique entre l’Afrique et le monde ». C’est en marge de la 52ème session des droits de l’homme qui commémore le trente-cinquième anniversaire de l’adoption de la Déclaration de l’ONU sur le droit au développement.

Une conférence pour mettre en lumière le progrès et le développement du Maroc durant ces dernières années. Organisée par l’organisation non gouvernementale PDES, sous le thème « le Maroc comme hub économique entre l’Afrique et le monde », elle aura lieu le mardi 14 mars 2023 à Genève. L’objectif du PDES est de promouvoir un décollage économique du continent africain. La conférence sera l’occasion d’exposer les opportunités socio-économiques qui pourraient être octroyées à l’Afrique à travers le Maroc comme Hub international.

La conférence sera modérée par Noureddine Obbad, essayiste et expert en développement durable. Au titre des intervenants, il y aura Christophe Pierre de Figuieredo, président de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc ; Alain Jourdan, Secrétaire général de l’Observatoire Géostratégique de Genève ; Amada Adjoumai, Head of Executive Search Switzerland chez Global Mind Search ; Pablo Demierre, fondateur de Swiss Diplomacy Student Association (SDSA).

Créée en 2013 et basée à Genève, l’ONG Promotion du Développement Économique et Social (PDES) est dotée du statut ECOSOC auprès du conseil économique et social des Nations Unies. Elle vise en particulier la promotion du développement économique et social des pays les moins avancés (PMA), des pays en développement (PED) et des pays émergents, le renforcement de la coopération Nord-Sud/Sud-Sud, ainsi que la coordination des partenariats publics-privés (PPP) pour le développement économique et social notamment en Afrique.

Le Maroc a les atouts

Selon le communiqué de l’ONG PDES, l’Afrique est aujourd’hui un impératif stratégique. « C’est un gisement de croissance à 2 heures de Genève, une réalité incontournable pour les entreprises européennes et le monde. Certains pays africains connaissent un net dynamisme économique et semblent appelés à devenir les moteurs du développement du continent africain pour former le peloton de tête des lions africains pour le développement du continent », note l’organisation non gouvernementale. Elle cite le Maroc comme un pays disposant des potentialités qui lui permettent de créer des conditions favorables d’impulsion et de développement pour le continent africain.

« Le Maroc a les atouts pour jouer ‘’un rôle de locomotive pour une co-émergence harmonieuse du continent’’ et devenir un futur Hub industriel d’intégration vers des changements de structures en diffusant des opportunités d’investissements intégrés et complémentaires entre l’Afrique et le reste du monde », relève l’ONG. PDES met l’accent sur le développement des vingt dernières années du Maroc. A l’en croire, le Maroc est arrivé à un niveau économique suffisant pour aider à la modernisation de l’Afrique avec lui et porter ainsi la promesse d’une Afrique future pacifique et moderne.

Le Royaume du Maroc, poursuit-elle, « se donnant des ambitions audacieuses pour lui-même, et donc pour l’Afrique, il incarne une des locomotives résolues, dans la dynamique de l’esprit collectif à relever les défis pour la prospérité du Continent Africain ». PDES soutient que « le Maroc peut être l’initiateur d’un développement africain pour une relance économique européenne et donner un espoir à tous les pays d’Afrique ». « Comme l’a dit Joseph Stiglitz -prix Nobel d’économie , dans son rapport pour les Nations Unies, la solution passera par ‘’la coopération de tous les pays pour fournir ensemble une puissante stimulation mondiale […] Le monde devrait aider les pays en développement. Pas seulement dans un esprit humanitaire, mais dans son propre intérêt’’ », a conclu l’Ong internationale Promotion du Développement Économique et Social.

