Le Maroc et Israël vont normaliser leurs relations diplomatiques

Le président des Etats-Unis a signé jeudi 10 décembre 2020, une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Par ailleurs, Donald Trump a négocié un accord de paix entre le Maroc et Israël en vue de la normalisation de leurs relations diplomatiques.

Les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental. Le président Donald Trump a réaffirmé le soutien des Etats-Unis « à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc, comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental ».

Pour les États-Unis un État sahraoui indépendant n’est pas une option réaliste. L’autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution pour résoudre le conflit.

« Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai, utiliser le plan d’autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable », a déclaré le président Donald Trump.

Les États-Unis ont également décidé d’ouvrir un consulat sur le territoire du Sahara marocain, à Dakhla afin de promouvoir les opportunités économiques et commerciales pour la région.

Un accord « historique » entre Israël et le Maroc

Le président des Etats-Unis Donald J. Trump a pu négocier un accord de paix entre le Maroc et Israël. Il s’agit selon le site du gouvernement américain, du quatrième accord de ce type en seulement 4 mois.

Le Maroc et Israël ont accepté de normaliser leurs relations diplomatiques. Les deux parties vont travailler à « promouvoir une coopération économique accrue, à rouvrir les bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv et à discuter d’autres domaines de coopération ». Pour Donald Trump, c’est un grand pas en avant pour la paix au Moyen-Orient.

A.A.A

12 décembre 2020 par