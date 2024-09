Le Maroc dame le pion au séparatisme

Depuis quelques années, l’Afrique est au cœur de l’attention des grandes puissances économiques à travers des rencontres internationales et des partenariats. Au centre de ces assises de haut niveau, le Royaume du Maroc fait partie des invités d’honneur alors que les séparatistes de la rasd sont persona non grata.

Les pays africains viennent d’être honorés à travers le 2éme Forum Indonésie-Afrique (1er au 3 septembre 2024 à Bali) et le 4éme Sommet du Forum de Coopération Chine-Afrique (2 au 6 septembre à Pékin) et le premier Sommet République de Corée-Afrique (4 juin 2024 à Séoul).

Ces trois rencontres internationales auxquelles a été conviée l’Afrique a été d’une importance capitale pour la paix, la stabilité et le développement durable et socio-économique des pays africains.

Le Royaume du Maroc, qui était parmi les participants privilégiés à ces rencontres a contribué largement à la réussite de ces partenariats, dans l’intérêt de tous les pays africains.

Dans ces grands rendez-vous de haut niveau avec l’Afrique et d’autres puissances dont les Etats-Unis, la Russie, l’Inde et la Turquie, la pseudo entité rasd qui n’est pas reconnue par la communauté internationale, n’y était pas invitée malgré les manigances de l’Algérie qui soutient les séparatistes vivant sur le territoire algérien.

Cette entité qui n’est pas reconnue par la communauté internationale encore moins par l’Organisation des Nations, ne peut nullement prétendre participer à des partenariats entre pays souverains.

La preuve est que pour la TICAD9 (23-25 août 2024), le Japon qui ne reconnaît pas cette entité sous tutelle ne lui a pas adressé d’invitation. L’entité fictive s’est invitée à ce sommet par fraude sous la couverture de l’Algérie.

Les représentants du polisario sont arrivés à la réunion du TICAD9 avec des passeports algériens. Ils se sont infiltrés dans la réunion avec des badges de la délégation algérienne. Ils ne figuraient pas sur la liste officielle des participants. Cette manigance des autorités algériennes a mis à mal les pays africains.

Le partenariat de l’Afrique avec la Chine, la Corée et l’Indonésie et autres grandes puissances tient son fondement de leur respect de la légalité internationale, et surtout de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des pays africains. C’est le cas du Maroc dont plusieurs pays à travers le monde reconnaît sa souveraineté sur son Sahara.

Les Sommets de Pékin, Seoul et Bali, avec les seuls pays africains membres de l’ONU est un camouflet pour l’Algérie .Elle met aussi à nu les violences que subissent les populations depuis des décennies dans les camps de Tindouf.

La participation d’une entité sans territoire, non reconnue par l’ONU à ces Sommets ne représente aucun intérêt pour les partenaires de l’Afrique.

Pour sa prospérité, sa stabilité et son développement avec ses partenaires internationaux, l’Afrique ne doit pas composer avec des entités non reconnues par les Nations Unies.

Plusieurs constats se dégagent des partenariats de l’Afrique avec la Chine, la Corée, l’Indonésie et le Japon.

Le Royaume, a obtenu la reconnaissance internationale de la Marocanité du Sahara. De nombreux pays à travers le monde et de grandes puissances tel que les États Unis, l’Espagne , la France , l’Allemagne …soutiennent le Plan marocain d’Autonomie comme unique solution à ce différend régional. Par ailleurs, plusieurs pays ont ouvert des Consulats généraux à Laayoune et Dakhla au sud du Maroc .

Pour les pays africains, il s’agit de montrer que les différents partenariats de l’Afrique doivent s’inscrire dans la légalité internationale. Et que les pays africains doivent se désolidariser de ceux qui ne suivent pas ce cadre de droit international dans une période de grande instabilité régionale .

