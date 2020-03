Le Maroc crée Un fonds spécial de 10 milliards de dirham

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses instructions au gouvernement pour la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus.

Selon le communiqué du Cabinet royal en date de dimanche 15 mars 2020, « ce fonds, doté de 10 milliards de dirhams, sera réservé, d’une part, à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir, dans l’urgence ».

Il servira, d’autre part, « au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement, notamment en termes d’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du Coronavirus, tels que le tourisme, ainsi qu’en matière de préservation des emplois et d’atténuation des répercussions sociales de cette crise ».

Le décret portant création du « fonds spécial dédié à la pandémie du Covid-19 » sera discuté ce mercredi 18 mars 2020 par la commission des Finances au Parlement.

Selon le quotidien marocain ‘’L’Economiste’’, « le vote de ce décret devrait se dérouler en présence de seulement deux députés de chaque groupe parlementaire afin de répondre aux restrictions sanitaires et éviter une forte présence à l’hémicycle ».

Akpédjé AYOSSO

17 mars 2020 par